Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Kırşehir toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, HDP'yi de altılı masa üzerinden eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması için planlar yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Bizim 2023 seçim mücadelemiz sadece bu 7'li masadakilerle değil, bilesiniz hem ABD ile hem AB ile hem de onlarla beraber düşünen bütün güçlerle vereceğimiz bir seçim mücadelesidir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor diye haberler var. Ha biz bilmiyoruz perde arkasında ne var ne yok ama merak saikiyle soruyorum. ABD'den çağırdılar mı yoksa kendileri mi böyle bir planlama yaptılar?" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Görünüşteki programlar belli. Acaba görünmeyen programlarda neler var, neler olacak? Hep beraber göreceğiz ama şu çok net. Hep söylüyoruz. Sandığa atılan oylar Türk vatandaşlarının oylarıdır. Sandıktan çıkacak iktidar Türk milletinin kalbinden çıkacak iktidardır. Ne Avrupa'sı ne ABD'si ne başka bir ülkenin oyu sandığa girmeyecektir. Allah'ın izniyle bu aziz millet bunun gereğini sandıkta vakti geldiğinde yapacak, yeniden, yeniden Recep Tayyip Erdoğan ile koşmaya devam diyecektir Allah'ın izniyle" diye konuştu.

HDP'YE ELEŞTİRİ

Bozdağ şöyle devam etti: "Şimdi bakıyorsunuz 7'li masa, İYİ Parti diyor ki 'HDP'yle biz yan yana gelemeyiz, fotoğraf veremeyiz. Bizi yan yana koyamazsınız, edemezsiniz.' Bunu diyenlere şiddetle en tepeden en aşağıya kadar karşı çıkıyorlar. Doğru mu? Doğru. CHP, HDP ile iş birliğini ne kadar sıkı tutması lazım gelirken o kadar sıkı tutmaya özel bir gayret gösteriyor ve şimdi soruyorum. Acaba diyorum burada danışıklı bir dövüş mü var? 'Yani bizim taban biraz milliyetçi, muhafazakar" dedi.

"HDP'ye karşı böyle tam şafaktan karşı duralım. Siz de öte taraftan ilişkiyi sıkı tutun" diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Sandığa öyle gidelim' diye bizim bilmediğimiz perde arkasında gizli bir anlaşma mı var. Onu bilmiyorum. Bu soruyu da şuradan soruyorum. Çünkü İYİ Parti'nin, CHP'nin operasyon partilerinin toplamının oyunu hesap ettiğinizde yüzde 40 ile 45 arasında değişiyor. HDP'ye oy veren seçmenlerin Millet İttifakı'nın göstereceği adaya oy vermemesi halinde bırakın millet İttifakının adayının cumhurbaşkanlığını kazanması, kazanma iddiasında bulunması dahi matematik kurallarla Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Matematik ortada" diye konuştu.

Son olarak HDP'yi eleştiren Bozdağ, "Bu kadar dışlamayı, itilmeyi, kakılmayı göze alıp hala bu masanın etrafında dönüp 'bize bir göz kırparsanız sizin için her şeyi yaparız' demeyi nasıl içlerine sindiriyorlar? Onu da anlamış değilim. Biraz onurlu olun ya. Sizi adam yerine koymuyorlar. Sizinle masada yan yana oturmaktan utanıyorlar. Sizinle fotoğraf vermekten çekiniyorlar. Bunlar sizin oyunuza muhtaçken aynı masada sizinle oturmak istemiyorlar. Oyunuzu aldıktan sonra dönüp de sizin yüzünüze bakarlar mı? Bakmazlar, çok net ama orada da bakıyorum yok. Neden yok? Çünkü bunların hepsinin, bu 7'li masanın Türkiye diye bir derdi yok. Onların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Onları bir araya getiren, yegane heyecanlandıran motivasyon Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır, nefretidir, kinidir" dedi.