AKP’nin seçim kutlamaları sırasında başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

AKP Toroslar İlçe Başkanlığı önünde yapılan seçim kutlamaları sırasında başına yorgun mermi isabet ettiği belirtilen 15 yaşındaki Muhammed Eslek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AKP’nin seçim kutlamaları sırasında başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

Mersin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir grubun içinde yer alan 15 yaşındaki çocuk, kimliği henüz belirlenemeyen magandaların silahından çıkan mermiyle başından yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılmış, kutlamalar sırasında ateşli silahlar kullananlar da olmuştu.

Birgün’den Abidin Yağmur’un haberine göre, Mersin’de bir grup partili AKP Toroslar İlçe Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Kurdali Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Eslek de arkadaşlarıyla birlikte bu kutlamaları izlemeye gitti.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kutlamalar sırasında bazı şahıslar ateşli silahlarla havaya ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir magandanın silahından çıkan kurşun Muhammet Eslek’in başına isabet etti. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Muhammet Eslek yoğun bakıma alındı. Ancak 15 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Eslek, Mersin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis yetkililerinin, Eslek ailesine verdikleri ilk bilgide “Çocuğun başına yorgun mermi isabet etti” dedikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak çocuğun ölümüne neden olan silahın kim tarafından, nereden ateşlendiğini henüz bulunamadı.

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