Suriyeliler seçim kutlamasında Meral Akşener'e küfür etti

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından seçimleri kazanan resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayip Erdoğan oldu.

Erdoğan’ın seçimleri kazanmasından ardından vatandaşlar sokaklar4a dökülerek kutlamalar yaptı. Kutlamalarda Suriyeli sığınmacılar, kaçak Afganlar, Pakistanlılar ve İranlılar da katıldı.

Seçim gecesi kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların sosyal medyada video paylaşımları tepki çekmeye devam ediyor.

Suriyeli sığınmacılar Meral Akşener'in bir konuşmasında ifade ettiği "Suriyeliler gidecek" sözlerine çektikleri videolarla "Küfürlü" bir şekilde cevap verdi.

Videolarda Meral Akşener’e karşı küfür eden sığınmacılar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Videoda Suriyelilerin "S....." şeklinde küfür ettiği duyuluyor.

AKŞENER: SURİYELİLER GİDECEK

'Suriyeliler' hakkında geçtiğimiz haftalarda Antalya Kepez’deki mitingde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriyeliler gidecek be oğlum, gidecek, gidecek..." demişti.

"SENİ GÖNDERECEĞİZ"

Akşener'in bu sözleri üzerine sosyal medyadan video yayınlayan bir Suriyeliler de "Biz bu toprakların esas sahibiyiz, Osmanlı torunu. Senin nereden geldin belli değil. Seni göndereceğiz" şeklinde videolar yayınlamıştı.