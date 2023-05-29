Seçim sonuçlarını kutlamak isterken kendini vurdu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasını silah atarak kutlamak isterken tutukluk yapan tabancası ile yanlışlıkla kendini vuran şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seçim sonuçlarını kutlamak isterken kendini vurdu

İHA’nın haberine göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), seçim için kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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