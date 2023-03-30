Erdoğan Akşener’e ‘Beni kendinle uğraştırma'' demişti Akşener’den cevap gecikmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik eleştirilerine de cevap vermiş, 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma..”demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir.” ifadelerini kullanarak cevap verdi.

ERDOĞAN'DAN MERAL AKŞENER'E YANIT: BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

“İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var.

Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu?

Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık. Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et.

Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat eti. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma..”