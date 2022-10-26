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AKP'nin davetine Halk TV'den yanıt. "Samimi bulmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” programı için Erdoğan'ı, yazılarında sık sık eleştiren gazeteciler de davet edilmişti. Halk TV, söz konusu toplantıya katılmayacaklarını bildirdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:46
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AKPnin Türkiye Yüzyılı programı için davet ettiği Halk Tvden yanıt geldi

AKP'nin davetine Halk TV'den yanıt. ''Samimi bulmuyoruz''
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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Adalet ve Kalkınma Partisi -yıllar sonra- parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın konuşma yapacağı bir programa, kendi tabirleriyle 'muhalif' bazı basın yayın kuruşlarını ve bir grup gazeteciyi 'davet' etti" dedi.

"Kurumumuza 'akreditasyon' adı altında uygulanan ambargoyu yıllardır sürdürenler aynı zamanda 'muhalif medya' tanımı ile bizi ötekileştirmeye devam edenlerdir" diyen Mahiroğlu, şunları söyledi:

SANSÜR YASASI OLDU BİTTİYE GETİRİLMİŞKEN...

"Halk TV olarak gururla söyleriz ki, 'davet edilmeden' de gazetecilik yapılabildiğinin ispatı, izlenme oranlarımızdır. Sansür Yasası, gazetecilerle müzakere edilmeden tüm itirazlara rağmen oldu bittiye getirilmişken; gazeteciler soruşturmalarla, yüksek tazminat davalarıyla, gözaltılarla-tutuklamalarla susturulmaya çalışılırken, akreditasyon adı altında gazeteciler haber sahalarına sokulmazken Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu davetini samimi bulmadığımızı belirtmek zorundayız."

Mahiroğlu, açıklamasını "Halk TV’ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz" şeklinde sonlandırdı.

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