26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu

Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu sonrası sansür yasasının ilk incelemesini tamamladı. AYM yasanın esastan görüşülmesine karar verdi...

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:00
Takip Et

Flaş... Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu

Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
+
Aa
-

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "sansür yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.

AYM ESASTAN GÖRÜŞECEK

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
6
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
7
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.