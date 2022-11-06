6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • ‘Sansür yasası’ bunlara işleyecek mi? İmamoğlu’na büyük iftira

‘Sansür yasası’ bunlara işleyecek mi? İmamoğlu’na büyük iftira

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, İBB tarafından kadın öğrencilere dağıtılan hijyenik pedler üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz" başlığını attı. Söz konusu haberin ardından geçtiğimiz günlerde yasalaşarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ akıllara geldi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 00:41
Takip Et

İmamoğlu’na büyük iftira! ‘Sansür yasası’ bunlara işleyecek mi?

‘Sansür yasası’ bunlara işleyecek mi? İmamoğlu’na büyük iftira
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB( Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda hijyen kiti dağıttı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir öğrencinin 'hijyen kiti' paylaşımını alıntılayan Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" açıklamasında bulundu.

YENİ AKİT’TEN İMAMOĞLU’NA BÜYÜK İFTİRA

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, kadın öğrencilere dağıtılan hijyenik pedler üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz" başlığı atıldı.

Akit'in ilgili haberinde, "Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tarafından kız yurdunda kalan öğrencilere ped dağıtımı yapıldı. Defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi birçok ihtiyaç dururken ped dağıtımı yapan İBB yönetiminin bu hareketi sosyal medyada infiale yol açarken "Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?" şeklinde yorumlar yapıldı." ifadelerine yer verildi.

'ANLAMSIZ' DEĞİŞİKLİK

Söz konusu haber Akit ardından, gelen tepkiler üzerine haberi sosyal medyadan silerek başlık ve içeriğini değiştirdi. Habere daha sonra, "Ekrem'den üniversiteli kızlara anlamsız hediye" başlığı atıldı.

SANSÜR YASASI İŞLEYECEK Mİ?

Aylarca tartışılan, “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 13 Ekim'de; TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen düzenleme, 18 Ekim'de Resmî Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçunu düzenleyen madde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmesiyle teklifin en çok tartışılan düzenlemesi olmuştu.

İmamoğlu’nu hedef alan söz konusu haberin ardından Akit için yasal işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
2
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
5
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
6
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
7
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Sürücü tavan camından çıkıp ağladı. Polis elinde kürek kum attı
﻿Sürücü tavan camından çıkıp ağladı. Polis elinde kürek kum attı
﻿Sürücü tavan camından çıkıp ağladı. Polis elinde kürek kum attı
﻿Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı
﻿Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı
﻿Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı
﻿Zelenskiy: Çatışmalar en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor
﻿Zelenskiy: Çatışmalar en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor
﻿Zelenskiy: Çatışmalar en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor
﻿Mbappe Beşiktaş galibiyeti sonrası Icardi'ye mesaj attı
﻿Mbappe Beşiktaş galibiyeti sonrası Icardi'ye mesaj attı
﻿Mbappe Beşiktaş galibiyeti sonrası Icardi'ye mesaj attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.