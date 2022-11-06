‘Sansür yasası’ bunlara işleyecek mi? İmamoğlu’na büyük iftira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB( Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda hijyen kiti dağıttı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir öğrencinin 'hijyen kiti' paylaşımını alıntılayan Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" açıklamasında bulundu.

YENİ AKİT’TEN İMAMOĞLU’NA BÜYÜK İFTİRA

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, kadın öğrencilere dağıtılan hijyenik pedler üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz" başlığı atıldı.

Akit'in ilgili haberinde, "Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tarafından kız yurdunda kalan öğrencilere ped dağıtımı yapıldı. Defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi birçok ihtiyaç dururken ped dağıtımı yapan İBB yönetiminin bu hareketi sosyal medyada infiale yol açarken "Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?" şeklinde yorumlar yapıldı." ifadelerine yer verildi.

'ANLAMSIZ' DEĞİŞİKLİK

Söz konusu haber Akit ardından, gelen tepkiler üzerine haberi sosyal medyadan silerek başlık ve içeriğini değiştirdi. Habere daha sonra, "Ekrem'den üniversiteli kızlara anlamsız hediye" başlığı atıldı.

SANSÜR YASASI İŞLEYECEK Mİ?

Aylarca tartışılan, “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 13 Ekim'de; TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen düzenleme, 18 Ekim'de Resmî Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçunu düzenleyen madde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmesiyle teklifin en çok tartışılan düzenlemesi olmuştu.

İmamoğlu’nu hedef alan söz konusu haberin ardından Akit için yasal işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.