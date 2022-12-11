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Faizler vatandaşa yansıtılmayacak. Bakanlık resmen açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından pandemi döneminde esnaf ve sanatkarların kullandığı hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün esnafa yansıtılmadığı açıklandı. Açıklamada uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceği vurgulandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 16:16
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Faizler vatandaşa yansıtılmayacak. Bakanlık resmen açıkladı

Faizler vatandaşa yansıtılmayacak. Bakanlık resmen açıkladı
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AA

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün karşılandığı kaydedildi.

Paylaşıma, zorlu Kovid-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiği hatırlatılarak, "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkarlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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