İngiltere faiz artırımına gitti. Hadi ekonominin kitabını okumadınız da Nebati’nin gözlerindeki ışıltıya da mı bakmadınız?

AA’nın aktardığı habere göre, BoE'den yapılan duyuruda bankanın para politikası kararları açıklandı.



Duyuruda, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkardığı belirtilirken, kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı ifade edildi.



Üyelerden 2'sinin politika faizinin sabit bırakılması yönünde oy kullandığı kaydedilen duyuruda, 1 üyenin ise 75 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandığı aktarıldı.



Duyuruda, ülkenin beklenenden uzun süre resesyonda kalabileceği kaydedilerek, enflasyon baskısının ise kısa dönemde oldukça yüksek seviyede kalmasının öngörüldüğü bildirildi.



Enflasyonun 2023'ün ortalarında sert şekilde geri çekilebileceğinin tahmin edildiği duyuruda, söz konusu geri çekilmeye artan işsizliğin ve düşmesi beklenen enerji fiyatlarının öncülük edebileceği ifade edildi.



Duyuruda, küresel tedarik zincirine ilişkin sıkıntıların hafiflediği ancak enflasyon baskısının yukarı yönlü kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Bankamızın uzmanları bu yılın son çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmeye başladı. İş gücü piyasalarında talebin azalmaya başlamasına karşı, piyasalar sıkı kalmaya devam ediyor. Enflasyon kasımda yüzde 10,7 ile beklentilerin hafif altında kalırken, Enerji Fiyatları Garantisi (EPG) hanehalkının enerji faturalarına olumlu yansıdı."



Ekonominin bankanın kasım projeksiyonlarına paralel şekilde gelişim göstermesi halinde faiz artışlarının devam edebileceği aktarılan duyuruda, "Görünüme ilişkin birçok belirsizlik mevcut. Eğer görünüm kalıcı enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalırsa, buna güçlü şekilde cevap vermekten çekinmeyiz." ifadeleri kullanıldı.



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