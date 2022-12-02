Ekonomistlerin korkudan söyleyemediğini Meral Akşener söyledi. İlk defa birisi 'Faiz sebeptir enflasyon sonuçtur' lafına yalan dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Akşener, yaptığı konuşmada "Erdoğan'ın 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' yalanına, artık kimse inanmıyor." ifadelerini kullandı.

"FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ” YALANINA, ARTIK KİMSE İNANMIYOR"

Akşener'in ifadeleri şöyle:

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” yalanına, artık kimse inanmıyor. Çünkü, çarşıdaki, pazardaki pahalılık, vatandaşlarımızın, canını yakmaya, aynen devam ediyor. Mutfaklardaki yangın, büyüyerek devam ediyor. Memur, esnaf, emekli, asgari ücretli, enflasyon canavarının altında, ezilmeye devam ediyor. Ama Bay Kriz’e göre, artık sıra enflasyondaymış… Aklınca faizi halletti ya, şimdi sıra enflasyona gelmiş… Biliyorsunuz, en son, “Merak etmeyin, o da inecek.” dedi.

Tabii, bu aslında, olumlu bir gelişme… Çünkü, hatırlarsınız kendisi, uzun bir süre, enflasyonun varlığını bile kabullenememişti. Sonrasında; “enflasyon demesek, hayat pahalığı desek…“ diyerek, işi iyice lakaytlığa vurmuştu. Ve bu yılın başından beri de, enflasyon için, düşüş tarihi vermeye çalışıyor. Mart‘ta düşecek dedi, olmadı. Nisan’da düşecek dedi, olmadı. Mayıs’ta düşecek dedi, yine olmadı. Şimdi artık, tarih de veremiyor. “3 vakte kadar” edebiyatıyla, konuyu geçiştirmeye çalışıyor…" dedi.