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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan AKP'ye parmak boyası çağrısı: Hemen işleme alın

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, YSK'nın reddettiği seçimlerde parmak boyası kullanılması önerileri için yeni bir açıklama yaptı. Zorlu, İYİ Parti'nin 2019 yılında verdiği kanun teklifinin bir an önce komisyonda görüşülmesini talep etti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:54
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AKP'ye İYİ Partili Zorlu'dan parmak boyası çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan AKP'ye parmak boyası çağrısı: Hemen işleme alın
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerde parmak boyası kullanılamayacağı kararına, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'dan tepki geldi.

İYİ Partili Zorlu, "Parmak Boyası uygulaması, “yasal düzenlemeyle olur” gerekçesiyle reddedildi. O halde buyrun…2019’da verdiğimiz kanun teklifi Anayasa Komisyonunda hala bekletiliyor!" dedi.

YSK İYİ PARTİ'NİN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

YSK, dün aldığı kararla seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetmişti. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” demişti.

AKP'YE KOMİSYON ÇAĞRISI

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, YSK’nın kararıyla ilgili sosyal medya hesabından 2019 yılında verilen kanun teklifinin Anayasa Komisyonu'nda bekletildiğini paylaştı. Zorlu, paylaşımında şunları yazdı:

"Partimizin seçim güvenliği için YSK’ya başvurup istediği Parmak Boyası uygulaması, “yasal düzenlemeyle olur” gerekçesiyle reddedildi. O halde buyrun…2019’da verdiğimiz kanun teklifi Anayasa Komisyonunda hala bekletiliyor! Hemen işleme alın milletimizin isteğini gerçekleştirelim."

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