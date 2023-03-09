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İYİ Parti'nin parmak boyası önerisine YSK'dan yanıt

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebiyle ilgili kararını verdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 19:37
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YSK'dan İYİ Parti'ye parmak boyası yanıtı

İYİ Parti'nin parmak boyası önerisine YSK'dan yanıt
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İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat’ın talimatıyla bugün, “seçimlerle parmak boyası” uygulanması talebiyle, YSK’ye başvurmuştu.

Öztürk, bugün verdiği dilekçede; “Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de ‘parmak boyası’ uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim” dedi.

YSK KARARINI VERDİ

YSK bugün karar verdi. Öztürk, kararı; sosyal medya hesabında “Seçimlerde parmak boyası’ uygulanması talebimize Yüksek Seçim kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” açıklamasını yaptı.

Başvuru belgesi:

 

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