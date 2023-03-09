İYİ Parti'nin parmak boyası önerisine YSK'dan yanıt

İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat’ın talimatıyla bugün, “seçimlerle parmak boyası” uygulanması talebiyle, YSK’ye başvurmuştu.

Öztürk, bugün verdiği dilekçede; “Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de ‘parmak boyası’ uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim” dedi.

YSK KARARINI VERDİ

YSK bugün karar verdi. Öztürk, kararı; sosyal medya hesabında “Seçimlerde parmak boyası’ uygulanması talebimize Yüksek Seçim kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” açıklamasını yaptı.

Başvuru belgesi: