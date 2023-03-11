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YSK seçime katılacak partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:54
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YSK seçime katılacak partileri açıkladı

YSK seçime katılacak partileri açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim kararını imzalayıp 14 Mayıs'ta seçimlerin olacağını açıkladı. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı.

YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi.

İŞTE PARTLİLERİN LİSTESİ

PARTİ İSİMLERİ LİSTE HALİNDE YAYINLANACAK

Toplantının ardından kameralar karşısına geçip bir açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Parti isimleri liste halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin veriler de belirlendi, hepsi açıklanacak" ifadelerini kullandı.

 

TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.

Yener, Kurulun 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yener, “Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz.” diye konuştu.

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