Sıcak haber. YSK başkanı seçim takvimini açıkladı

Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.



Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



Yener, soru üzerine, "Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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