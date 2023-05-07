AKP'ye oy verme sebebi rahatça doktor dövebilmekmiş. Böyle yüzsüzlük görülmedi

Bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyen vatandaş sebebini “Önceden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi biz doktoru beğenmeyip dövüyoruz” dedi. Bu ifadeler sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

AKP'ye oy verme sebebi rahatça doktor dövebilmekmiş. Böyle yüzsüzlük görülmedi

Sokak röportajında bir kadın skandal ifadeler kullanarak oyunu AKP'ye vereceğini söyledi.

Mikrofon uzatılan kadın "Önceden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi biz doktoru beğenmeyip dövüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hekim Birliği Sendikası avukatları tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Samsun’da yapılan röportajı veren kişinin Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

Daha önce İzmir Tabip Odası da suç duyurusunda bulunmuştu.

"ŞU AN BİZ DÖVÜYORUZ"

Kadının tepki çeken konuşması şu şekilde:

"Sonuna kadar reis. Neler yaptı, neler etti. 25 sene önceyi hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimiz bir kuyrukta. Doktor beni azarladı. Hadi dedi, git dedi, fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz."

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