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  • AKP’yi yıllarca destekleyen Cengiz Çandar 'hortladı'. Yetmez ama evetçiler birden bire neden saklandıkları yerden çıktıl

AKP’yi yıllarca destekleyen Cengiz Çandar 'hortladı'. Yetmez ama evetçiler birden bire neden saklandıkları yerden çıktılar

Kılıçdaroğlu’nun Meclis konuşmasındaki sözleri en çok 2010 referandumunda Yetmez Ama Evet oyu veren Cengiz Çandar’ın destek vermesi sosyal medyada gündem oldu. Çandar'ın tweetini görenler "Yetmez ama evetçiler birden bire neden saklandıkları yerden çıktılar." demekten kendilerini alamadı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:14
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AKP’yi yıllarca destekleyen Cengiz Çandar 'hortladı'

AKP’yi yıllarca destekleyen Cengiz Çandar 'hortladı'. Yetmez ama evetçiler birden bire neden saklandıkları yerden çıktılar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup konuşmasında, "Açık söylüyorum; biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statükocu, antireformcu, antiözgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunlar. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar." dedi.

"BRAVO KILIÇDAROĞLU" DEDİ
Oda TV’de yer alan habere göre, bu sözlere liberal camiadan büyük destek gelirken, Atatürkçü kesimler ise sert tepki gösterdi. 

En büyük desteği yurtdışında bulunan Gazeteci Cengiz Çandar verdi. Çandar sosyal medya hesabından, "Bravo Kılıçdaroğlu! Bugünkü unutulmaz konuşman için. Tekrar tekrar bravo Kılıçdaroğlu." diye yazdı. 



Yıllarca "ölü taklidi" yapan YAE'cilerin ortaya çıkması "Nereden çıktı bu YAE'ciler" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İşte eleştirilerden bazıları:

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