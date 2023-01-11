AKP’yi yıllarca destekleyen Cengiz Çandar 'hortladı'. Yetmez ama evetçiler birden bire neden saklandıkları yerden çıktılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup konuşmasında, "Açık söylüyorum; biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statükocu, antireformcu, antiözgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunlar. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar." dedi.



"BRAVO KILIÇDAROĞLU" DEDİ

Oda TV’de yer alan habere göre, bu sözlere liberal camiadan büyük destek gelirken, Atatürkçü kesimler ise sert tepki gösterdi.



En büyük desteği yurtdışında bulunan Gazeteci Cengiz Çandar verdi. Çandar sosyal medya hesabından, "Bravo Kılıçdaroğlu! Bugünkü unutulmaz konuşman için. Tekrar tekrar bravo Kılıçdaroğlu." diye yazdı.







Yıllarca "ölü taklidi" yapan YAE'cilerin ortaya çıkması "Nereden çıktı bu YAE'ciler" yorumlarını da beraberinde getirdi.



İşte eleştirilerden bazıları:

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