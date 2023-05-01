Akşener: Ayakkabı numaralarını biliyordunuz nerede Sinan Ateş’in katilleri?

Meral Akşener Mersin’de yaptığı konuşmada, “Ayakkabı numaralarını biliyordunuz nerede Sinan Ateş’in katilleri?” ifadelerini kullandı.

Akşener: Ayakkabı numaralarını biliyordunuz nerede Sinan Ateş’in katilleri?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin’de vatandaşlara seslendi. Akşener öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in katillerini sordu.

Akşener açıklamasında, “Ayakkabı numaralarını biliyordunuz nerede Sinan Ateş’in katilleri?” dedi

Akşener’in açıklamalarının tamamı:

"15 MAYIS'TA SEÇİMİ ALACAĞIZ"

"15 Mayıs’ta seçimi alacağız. Recep bey emekli Kılıçdaroğlu makamına ondan sonra ilk yapacağımız şey Temmuz ayının başında emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır. Eskiden, hani o beğenmedikleri Türkiye’de bu platforma çıkan siyasiler önce seçmenin karşısında hazır ola geçer yer kadar eğilir ve projeleriyle kendini seçmene beğendirmeye kalkar siz de bir not verirdiniz. Olumlu bulmuşsanız seni ve partini iktidar yaptım hizmet edeceksiniz. Daha az beğendiğini ise sizi muhalefet ettim siz bizim avukatımız olacaksınız. Muhalefet halkın avukatıdır. İktidar da hizmet etmekle yükümlüdür.

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Esnaf ekonominin bel kemiğidir. Ülkenin istihdam yaratan sektörüdür. Esnaf esnaf gezmeye başladık. Sizin sesinizi dinleyip ona çözüm üretip iktidarda bulunan arkadaşların bu çözümleri alıp sizin adınıza uygulamalarını talep ettik. Pandemi döneminde bir kısmını yaptılar. Bu gezilerde bizden daha yaşlı hale gelmiş gençler gördüm. 82 puan aldığı çocuğu AKP’de dayısı olmadığı için atanamamış haykıra haykıra ağlayan anneler gördüm. 5 tane emekli maaşı farklı farklı olan emekliler gördüm. Tencere kaynatmakta zorlanan anneler gördüm. Çocuğuyla dükkana giremiyor. Çocuk çikolata istediği zaman onu alacak para yok.

Gözleri ışıltıyı da size vermişler yandınız… Mazottan ilaçtan öldük diyorsunuz iflas ettik diyorsunuz. O diyor ki epistemolojik. Yandınız… Gözlerinden böyle ışık geliyor. Daha beterleri var… Bu en azından neşeli ve komik… Bazıları da var ki hayretler içindeyim. Biz 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gidiyoruz. Birisi çıktı Başbakanlık yapmış şahıs kağıttan İstiklal Marşı’nı okuyamadı… Ama ne yaptı… Biz işgalciymişiz… Onlar kim istiklal mücadelesi verenlermiş… Bu, millete ayıptır… Bir tanesi daha var evlere şenlik… 14 Mayısı Millet İttifakı olarak seçimi kazanınca FETÖ kazanmış olacakmış.

Hani herkesin ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Sinan Ateş'in katiller nerede o zaman?"

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