Akşener Isparta’da kadınlara seslendi: Bu saygısız erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta’da vatandaşlara hitap etti. Kadınlara seslenen Akşener, “Bu saygısızlık erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

"İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum.

Yalancının dibisiniz. Bize kalkıp dindarlık taslıyorsunuz!

Bir yüzükle başlattığınız siyasi hayatınız gemiciklerle sürüyor! Amerika'da gökdelenler yaptıysan haramdır kardeşim haram! Biz bunlara bakmayacağız! 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci parti, Kılıçdaroğlu da 13. cumhurbaşkanımız olacak inşallah.

Sinan Ateş'i katledenlerin 15 Mayıs sabahı bulacağız! Bütün bunlarla şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'in katlini unutturmak istiyorlar. Dertlerinizi unutturmak istiyorlar. Enteresan bir durum. Bana Diyarbakır'ın orta yerinde aynı adamlar faili meçhul diyorlar, Isparta'ya gelince PKK'lı diyorlar. Ya faili meçhulcusündür ya PKK'lısındır. Ben ikisi de değilim!

Recep Bey'in sağ elinde Hizbullah var. Bir terör örgütü. Gaffar Okan'ın katillerinin olduğu terör örgütü. Sol elinde PKK var. Kandil var, Apo var. Apo ile akraba olmuş bunlar.

Azmettiren, vuran, öldüren, gönderen belli. Her şey belli. Sen hiçbir şey yapmadın!

Bu ülkenin kadınları; bu dönemde yaşadıkları acıların hiçbirini bir başka dönemde yaşamadılar. Sürtük olduk, sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik edilmemesi gereken varlıklar olarak tanımlandık, tacize, tecavüze uğradık, öldürüldük, yine suçlu biz olduk!

Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için. Erdoğan'ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler. Sonra biri çıktı kınalı yapıncak dedi, fosforlu Meral dedi. Torunu gayrimeşru dedi. En son biri çıktı dedi ki... Terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, hala size hitap ediyorsam; Allah şahit sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum ama siz acı çekersiniz. Ben sizin için mücadele etmeye devam edeceğim! Ama biz kadınlar Emine Bulutlar, Özgecanlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bana güç verin. Bu saygısız erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum! Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum!

Herkesle küstüler, Türkiye'yi Suriyeli doldurdular. 2 yıl içinde bütün Suriyeliler gidecek.

İktidar olur olmaz 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köy okullarını yeniden atacağız. O köy okullarına öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi tayin edeceğiz.

Köye yerleşip tarımla meşgul olmak isteyen gençlerin SSK ya da BAĞKUR primlerini 5 yıl boyunca biz ödeyeceğiz.