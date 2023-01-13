Hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu hastane önünde açıklama yapıp taburcu olacağını açıkladı.

Zorlu açıklamasında, “Başdanımız ve hekim olan Turhan Çömez bey, başkanımızın sağlık durumuyla ilgili bilgileri aktaracak daha sonra da Genel Başkanımız Akşener taburcu olacak. Milletimizi, arayan soran bu konuyu takip eden, endişe duyan tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz Genel Başkanımız birkaç günlük istirahatten sonra daha güçlü daha dinamik bir şekilde partimizin başında bu yolculuğuna devam edecek.” dedi.

AKŞENER HASTANEDEN ÇIKTI

Hastaneden yapılan açıklamada da yapılan tetkiklerinde herhangi bir sorunun tespit edilmediği belirtildi.

Taburcu olan Meral Akşener, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

Akşener dün akşam Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalpte çarpıntı sebebiyle hastaneye kaldırılan Akşener'de ritim bozukluğu tespit edildi. İYİ Parti lideri dün akşam müşahede altında tutuldu. Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrollerinin yapıldığı açıklandı.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir.” demişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer vermişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Akşener için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Babacan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum. Meral Hanım'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da saat 23.18’de hastaneye gelerek parti yöneticileri ve doktorlardan bilgi aldı.

Yarım saat süren görüşmenin ardından ayrılırken hastane önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“HEKİM ARKADAŞLAR DA BİLGİ VERDİLER, ÖNEMLİ BİR ŞEY OLMADIĞINI AMA DİNLENMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİLER”

“Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim. İYİ Parti’nin değerli yetkilileri ile görüştük. Sayın Genel Başkan’ın durumunu sorduk, hekim arkadaşlar bilgi verdiler. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok, dinlenmede kendisi. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır, en büyük arzumuz da bu zaten. Dolayısıyla ben İYİ Parti’nin değerli yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Genel Başkan’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar da bilgi verdiler, önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Dolayısıyla bu siyaset gündemi bizi bekliyor zaten, bundan kaçınma şansımız da yok. Sayın Genel Başkanı’mızın önce taburcu olması ve tekrar Türkiye’nin sorunlarına kilitlenmesini isteriz, en büyük arzumuz da bu.”

"Siz de görüştünüz mü” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır, doktorlar izin vermiyorlar. Doğru da olmaz zaten bu aşamada” yanıtını verdi.