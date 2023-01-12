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Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 21:50
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Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
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TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in aktardığı son dakika bilgisine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalpte çarpıntı sebebiyle hastaneye kaldırılan Akşener'de ritim bozukluğu tespit edildi. İYİ Parti lideri bu akşam müşahede altında tutulacak

Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edilmesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

 

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Salim BARUTÇU
12.01.2023 22:22
Yüce Allahım acil şifalar versin. En kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz.  
 
Adnan Gökçeoğlu
12.01.2023 22:17
Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin.  
 
Ata Türkmen
12.01.2023 22:16
Geçmiş olsun. Allah şifalar versin.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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