Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in aktardığı son dakika bilgisine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalpte çarpıntı sebebiyle hastaneye kaldırılan Akşener'de ritim bozukluğu tespit edildi. İYİ Parti lideri bu akşam müşahede altında tutulacak

Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edilmesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."