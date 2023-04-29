Akşener: Ben şehit olarak Cudi’ye Gabar’a gömülmeye hazırım da sen Manhattan’daki evi ne yapacaksın?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kocaeli’de miting düzenledi.



Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefeti hedef alan,"14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz." sözlerine yanıt verdi.



“Recep Bey’den inciler” diyen Akşener, “Kılıçdaroğlu ile beni Gabar’a, Cudi’ye gömüyor. Buradan sesleniyorum; Recep Bey kardeşim, ben bir şehit olarak Gabar’a, Cudi’ye gömülmeye hazırım da sen Manhattan’daki evi apartmanı ne yapacaksın buradan aldığınız paralarla?” dedi.



"TÜRKİYE’DEKİ TÜM PSİKİYATRİSTLERİ BU ARKADAŞLARI MUAYENE ETMELERİ İÇİN ÇAĞIRIYORUM"

Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “LGBT’nin içerisinde insan ile hayvanın evlenmesi de var” ile “14 Mayıs siyasi darbe girişimidir” sözlerine atıfta bulunarak, “Bugün itibariyle yeni bir şey var, erkekler ile hayvanlar evleniyormuş. Ya ben bunu duymadım hiç, onca iş içinde gelinen nokta bu mu, bu nasıl duygu, psikoloji? Türkiye’deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum. Daha vahim bir şey var; bunlara göre biz seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Artık bunlar kafayı yedi. Oylarınızla şunları bir an evvel emekliye sevk edelim, sizi kurtaralım, gidiyoruz gümbürtüye.” ifadelerini kullandı.