6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akşener masaya dönüyor

5 siyasi parti liderinin saat 15.00’a ertelenen toplantısı öncesi sıcak gelişmeleri yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in toplantıya katılması bekleniyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:18
Takip Et

Akşener masaya dönüyor

Akşener masaya dönüyor
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.  Cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemine karşı çıkan Akşener, yaptığı açıklamada masadan kalktığını söylemişti.

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının beklendiği toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Akşener ile görüştü. Görüşme sırasında Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının ise 15.00’a ertelendiği bildirildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener’in yeni bir teklif ilettiğini söyledi. Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları teklifinin Kılıçdaroğlu’na iletildiğini söyledi.

Zorlu, İYİ Parti lideri Akşener’in toplantıya katılmasının umut ettiklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
6
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
7
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.