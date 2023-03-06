Akşener masaya dönüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemine karşı çıkan Akşener, yaptığı açıklamada masadan kalktığını söylemişti.
Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının beklendiği toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Akşener ile görüştü. Görüşme sırasında Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının ise 15.00’a ertelendiği bildirildi.
Görüşme sonrası açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener’in yeni bir teklif ilettiğini söyledi. Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları teklifinin Kılıçdaroğlu’na iletildiğini söyledi.
Zorlu, İYİ Parti lideri Akşener’in toplantıya katılmasının umut ettiklerini sözlerine ekledi.