Flaş... Flaş... İmamoğlu-Yavaş Akşener'le görüştü. İki lideri İYİ Parti Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.



İYİ Partili kurmaylar iki ismi kapıda karşıladı.



İmamoğlu ve Yavaş’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla gittiği bildirildi.



İki başkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.



İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı gelen iddialar arasında.





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