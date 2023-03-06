6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı kabul. Orhan Uğuroğlu'ndan flaş kulis

İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı kabul. Orhan Uğuroğlu'ndan flaş kulis

Orhan Uğuroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'nun 2024'ten sonra geçerli olmak kaydıyla kabul ettiği iddia etti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:18
Takip Et

İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı kabul

İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı kabul. Orhan Uğuroğlu'ndan flaş kulis
+
Aa
-

Gözler İYİ Parti'ye çevrilmişken Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Uğuroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkan Yardımcısı olacağına dair iddialara ilişkin Ankara'dan kulis bilgisi paylaştı.

Uğuroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"CHP Genel Merkezinden son dakika

Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, 'İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' önerisini kabul etti

1. Adım; Akşener masaya dönüyor

2. Adım; Cumhurbaşkanı seçiminden sonra atılacak..."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
6
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
7
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.