İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı kabul. Orhan Uğuroğlu'ndan flaş kulis

Gözler İYİ Parti'ye çevrilmişken Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.



Uğuroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkan Yardımcısı olacağına dair iddialara ilişkin Ankara'dan kulis bilgisi paylaştı.

Uğuroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:



"CHP Genel Merkezinden son dakika



Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, 'İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' önerisini kabul etti

1. Adım; Akşener masaya dönüyor

2. Adım; Cumhurbaşkanı seçiminden sonra atılacak..."