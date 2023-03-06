Zorlu: Akşener iki başkanın yetkili ve icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. İYİ Partili kurmaylar iki ismi kapıda karşıladı.

İki ismin ziyaretinin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, açıklamalarda bulundu. Zorlu ise Meral Akşener’in Millet İttifakı’na yeni bir formül sunduğunu ve İmamoğlu ile Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiğini açıkladı.

Zorlu şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız yine milletin sesi doğrultusunda, Millet İttifakı'na yeni önerisini sunmuştur. İki belediye başkanının (İmamoğlu-Yavaş) seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir."

Zorlu, "Bildiğiniz gibi 13. cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden sayın genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini sunmuştur. Sayın büyükşehir belediye başkanlarımız 2018'de işbirliğiyle büyük bir başarı yakalamış başkanlarımız ziyaret etti. İki isme cumhurbaşkanı yardımcılığı önerildi. Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI DA ERTELENDİ

CHP, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geleceği Millet İttifakı toplantısı saat 14.00'da toplanacaktı. Gelişmelerin ardından toplantı saati 15.00'a alındı.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ'YE GİTTİ

İmamoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmenin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca Millet İttifakı’nın toplantısı bir saat ertelenerek saat 15.00’e alındı.

İmamoğlu görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı:

Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş beyefendi ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız.

Yavaş ise şunları söyledi:

Bizler Millet İttifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya geldik. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, bunu sayın genel başkanımıza ilettik.