Akşener ve İmamoğlu Hatay’da. 'Yine tedbir alınmazsa beka sorunu tavan yapar'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Hatay'da gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

SAVAŞ'TAN 'SU' AÇIKLAMASI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kentteki son duruma ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Konteyner ve çadır konusunda bütün desteklere teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten çadır, konteyner, tuvalet ve çamaşır makinesine ihtiyacımız var."

Hatay'daki su sıkıntısına dair de konuşan Savaş, şunları söyledi:

"Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok yıkılmış ilçeler dışında şu an su sorunumuz yok. Çeşmeler yaparak sokaklara, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. 209 mahallemizin sadece 35'inde su veremiyoruz."

"TEDBİR ALINMAZSA BEKA SORUNU TAVAN YAPAR"

Akşener, liyakatsizliğin deprem sürecini de olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Afet Allah'tan gelmedir; doğru. Ama tedbirini alma görevi iktidardadır. Deprem sonrasında yaşananlar, beceriksizlik ürünü olarak ortaya çıktı. Yine tedbir alınmazsa beka sorunu tavan yapar."

Düşmanlaştırma çabalarının işe yaramadığını vurgulayan Akşener, "Depremin yaşandığı gün saat 08.00'de Erdoğan'ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak, muhalefet partilerini bir araya toplayıp fikirlerini alması ve yardım istemesi gerekirdi" dedi.

"BECERİKSİZLİĞİN TAVAN YAPMASI..."

İktidarın süreci yönetemediğini vurgulayan Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Çok büyük afet, ancak iktidar eliyle bu ucube sistemin bir sonucu olarak 'asrın felaketi'ne dönüştürüldü. Afet Allah'tan gelmedir doğru. Ama onun tedbirini almak iktidardadır, bu ülkeyi yönetenlerdedir. Beceriksizliğin tavan yapması, Türkiye'nin tüm kurumlarının içinin boşaltılmış olması, devletin memuru devletin bürokratı olması gerekenlerin iktidar eliyle iktidarın il ve ilçe başkanı gibi çalıştırılmaya zorlanmaları sonucunda devlet dediğimiz kavramın ciddiyeti ortadan kalktı. Ciddiyetin ortadan kalkmasıyla liyakatsizliğin gündemde olması nedeniyle bu deprem sonrasında yaşananlar tamamen beceriksizliğin sonucu olarak ortaya çıktı."