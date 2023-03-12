Akşener'den Erdoğan'a: Bu kafada gidin askere tez alırsınız tezkere

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a "Bırakın artık şuculuk, buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Şu iki ayda bu insanlara acı çektirmeyin. Seçim bir rekabet ortamıdır. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ama bu kafada gidecekseniz söyleyeyim, bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere." diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'taki koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Akşener açıklamasında Erdoğan'a "Kimse kimsenin düşmanı değildir ama bu kafada gidecekseniz size söyleyeyim; bu kafada gidin askere tez alırsınız tezkere" diye çağrıda bulundu.

Deprem sonrası gerekli hizmetler için merkezi hükümetin bütçesi ile belediye imkanlarının yan yana getirilmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Seçime yönelik ayrışmadan zararlı çıkacaksınız. Sadece belediyelerimizin neyi var neyi yokla bu işin yürütülmesi imkansız. Elbette yapacaklar ama ekonominin bu kadar berbat olduğu bir süreçte bu işin sürdürülmesi çok zor. Bu iki ayda insanlara acı çektirmeyin." dedi.

"KİMSE KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİLDİR"

Seçimlerin hizmet üzerinden rekabet ortamı olduğuna dikkat çeken Akşener, "Kimse kimsenin düşmanı değildir ama bu kafada gidecekseniz size söyleyeyim; bu kafada gidin askere tez alırsınız tezkere" şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarımda rozet takmadı. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan yurttaşımız bir karar verecek. İlk gördüğümüz manzara gerçekten büyük bir afetti.

İlk geldiğimde gördüklerimin üzerine bugün gördüklerim, samimiyetle söylüyorum depremzede olarak söylüyorum, gerçekten göğsümü kabarttı kendimi çok iyi hissettim. Felaketi yaşayanlar, buna maruz kalanlar o dönemi unuttuğunu zanneder ama ilk tetiklendiğinde ortaya çıkar. Bunu iktidarın yapması gerekiyordu. Belediyelerin yapması gereken iş başka.

"VATANDAŞA HİZMET EDİN"

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyenin imkanlarını bir araya getirerek vatandaşa hizmet edin.

1999 depremini yaşamış biri olarak söylüyorum. Güçler birleştirilmediği takdirde, ekonomi birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır. Erdoğan, bırakın artık şuculuk, buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Şu iki ayda bu insanlara acı çektirmeyin.

Seçim bir rekabet ortamıdır. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ama bu kafada gidecekseniz söyleyeyim, bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere."