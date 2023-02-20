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Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki son depremler sonrası mesaj yayımladı...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:13
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Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
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Hatay'ın 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası halk sokaklara döküldü.

Depremler sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan mesaj yayınladı.

Akşener paylaşımda; "Yaralarımız bu kadar derin, acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşıyoruz. Hatay’da gerçekleşen deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın…" dedi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı paylaşımda; "Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için." ifadelerini kullandı.

 

 

 

  

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