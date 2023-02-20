Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması

Hatay'ın 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası halk sokaklara döküldü.

Depremler sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan mesaj yayınladı.

Akşener paylaşımda; "Yaralarımız bu kadar derin, acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşıyoruz. Hatay’da gerçekleşen deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın…" dedi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı paylaşımda; "Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için." ifadelerini kullandı.