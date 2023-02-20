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  • Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Polis arabasını kaldırıp kaldırıp asfalta vur

Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Polis arabasını kaldırıp kaldırıp asfalta vurdu

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 20:51
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Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Polis arabasını kaldırıp kaldırıp asfalta vurdu

Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Polis arabasını kaldırıp kaldırıp asfalta vurdu
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AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Depremin olduğu anlarda Hatay'da kameralara yansıdı.

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