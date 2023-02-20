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Hatay'da 5.8 büyüklüğünde ikinci deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Defne ilçesinde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 20:29
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Hatay'da 5.8 büyüklüğünde ikinci deprem

Hatay'da 5.8 büyüklüğünde ikinci deprem
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 dakika önce de Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgide de, depremin büyüklüğü 5.8 olarak bildirildi.

HATAY'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 gündür beşik gibi sallanan bölgede son depremler, şiddetle hissedildi. Depremlerin ağır hasarlı birçok binada yıkıma neden olduğu belirtildi. 

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

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