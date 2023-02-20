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Hatay Havalimanı'nda korku dolu anlar. Hatay üst üste iki depremle sarsıldı

Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra meydana gelen ikinci depremin ise büyüklüğünün 5.8 olduğu açıklandı. Hatay Havalimanı'nda panik yaşandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:07
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Hatay Havalimanı'nda korku dolu anlar

Hatay Havalimanı'nda korku dolu anlar. Hatay üst üste iki depremle sarsıldı
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ANKA'da yer alan habere göre, Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 16.74 km derinlikte 6.4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise merkezin deprem üssünü Samandağ, büyüklüğünü 6.4, derinliğini 7.7 km olarak açıkladı.

Bu depremin ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde bugün saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.8, derinliğini ise 7 km olarak duyurdu.

DEPREME HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Hatay Havalimanı'nda panik yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde şehirden ayrılmak için bekleyen vatandaşların deprem anında panik yaşadığı görüldü.

Depreme havalimanında yakalanan vatandaşların kendilerini yere attığı ve oturakların yanında kendilerine güvenli bir alan yaratmaya çalıştığı görüldü.

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