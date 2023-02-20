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Hatay'da ardı ardına iki büyük deprem. Haluk Levent son durumu açıkladı

Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay'da ardı ardına yaşanan iki büyük depremin ardından bölgedeki son durumu açıkladı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 20:57
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Haluk Levent Hatay'daki son durumu açıkladı

Hatay'da ardı ardına iki büyük deprem. Haluk Levent son durumu açıkladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli iki deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Bazı binalarda göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

"5 HASARLI BİNA YIKILDI"

6 Şubat’ta büyük yıkıma yol açan depremlerin yaşandığı ilk andan beri bölgede olan Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Hatay’daki son durumu açıkladı.

Levent, “Şu ana kadar bana gelen haber 5 hasarlı bina yıkıldığı yönünde. Bu sadece Samandağ mevkinde. Burdan bilgilendireceğim daha sonra.” ifadelerini kullandı

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