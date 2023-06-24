Akşener yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener yeniden partinin genel başkanı oldu

Akşener yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı bugün “Rotamız net, pusulamız millet” sloganıyla başladı. ATO Congresium’da gerçekleştirilen kurultayda Akşener’in gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

AKŞENER YENİDEN BAŞKAN

Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.

Akşener, oy kullanan 1151 delegenin 1127’sinin oyunu aldı.

Kurultayda, İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu divan başkanlığına, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kadriye Ünler de başkan yardımcılığına seçildi. Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Akşener kurultayda şu açıklamaları yapmıştı:

"İYİ Parti'yi milletimiz kurdu. Bizler sadece tabelayı astık. İşte tam da bu nedenle İYİ Parti'nin yolculuğu aslında milletimizin yolculuğudur. Biz bugünlere hiç kolay gelmedik. Yolumuz doğru olduğu için nice çileye katlandık. Davamız doğru olduğu için nice zorluğa direndik.

Sözümüz doğru olduğu için nice iftiraya göğüs gerdik. Hele ki bir şey olamadığına öfkelenip, bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen hiçbir düşmanın, hiçbir rakibin beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi ama affetmeyeceğim"

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