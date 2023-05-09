Akşener'den Bahçeli'nin 'mermi' tehdidine yanıt: Demek ki Sinan Ateş de böyle katledildi

Akşener, Giresun'daki mitinginde Devlet Bahçeli'nin "bunlar alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" sözlerine tepki gösterdi. Akşener, "Demek ki Sinan Ateş de böyle katledildi" dedi.

Akşener'den Bahçeli'nin 'mermi' tehdidine yanıt: Demek ki Sinan Ateş de böyle katledildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener Giresun'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'nı hedef göstererek "Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi. Akşener "Küçük ortak dedi ki, 'Bedenlerine mermi girecek.' Böyle seçime gidiyoruz demek. Demek ki Sinan Ateş de böyle katledildi" dedi.

Akşener'in konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

"Değerli hemşehrilerim kaybedeceğini anlayınca hepimize darbeci, terörist dedi. Gel gör Erdoğan, bunlar Giresunlu. Giresun'un kadınları, gençleri... 'Ceketimi assam seçilirim' deyip Giresun'u ihmal ettin. Fındık üreticisini ihmal ettin. Yabancılara verdin.

Bu ülkede kadınlara sürtük dendi, düşük dendi ses çıkmadı. Hadi orada be! En son bir pankart vardı Erdoğan'ın mitinginde. 'Karı gibi mutfakta çalışacağına arı gibi çalışan lider lazım' diye. Sizi bir ana doğurdu be! Bir Allah'ın kulu da indirmedi o pankartı. Hem doğurduk, hem çalıştık biz. Siz de keşke birer 'karı' olabilseniz.

Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız, onlar seccadeye alınlarını koyacakmış. Hadi oradan be! O kadar haram yediniz. Kul hakkının affı mı var? 15 Mayıs akşamı kendisini ve arkadaşlarını uğurlayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da cumhurbaşkanı olarak çantaya götüreceğiz.

Küçük ortağı da dedi ki, 'Bedenlerine mermi girecek.' Böyle seçime gidiyoruz demek. Demek ki Sinan Ateş de böyle katledildi. Ve ayakkabı numaralarına kadar bilenler... Recep Bey, sorumluları, azmettirenleri yakalamadınız. Ama and olsun Sinan'ı katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır.

Bir Kemal'e bir Meral'e oy istiyorum sizden. Bunların artık gitmesi lazım. Bu seçimi biz kazanınca parlamenter sisteme geçeceğiz. Yargının bağımsızlığı ve üstünlüğü, ifade özgürlüğü gelecek, hırsızlık bitecek. Gençler rahat bir nefes alacak. Buradan AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'ye oyunuzu istiyorum çünkü Erdoğan seçilse dahi 5 yıl sonra tekrar seçilemez ve bu nedenle bu sistem değişemez. Erdoğan'ı en çok sevenlerin dahi Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım, bu sistemi götüremeyiz.

Benim birine 'dinsiz' demem şirktir şirk... Ne hadle böyle bir şey derler? İnsanlara 'dinsiz, kitapsız, ezansız' deyip şirk koştular. İyice zıvanadan çıktılar artık.

Giresun Şebinkarahisar Suşehri yolunu bitireceğiz, söz. İhtiyacı olan kadınlarımıza ve gençlerimize şart aramadan 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz. En çok çalışan evdeki kadınlardır. Çok iyi hazırlandık ve geliyoruz. En önemlisi çalmayacağız, çaldırmayacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz."

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