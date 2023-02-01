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Sinan Ateş'in dayısı: Sözler tutulmazsa bizi bekleyen dostlarımız konuşacak

Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, “Sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar.” dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:33
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Sinan Ateş'in dayısı konuştu. Sözler tutulmazsa dostlarımız konuşacak

Sinan Ateş'in dayısı: Sözler tutulmazsa bizi bekleyen dostlarımız konuşacak
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in dayısı olan Halil İbrahim Bozkurt, "Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden geçen yaklaşık 1 aylık sürenin ardından aile yakınlarından dikkat çeken bir mesaj daha geldi.

DAYISI KONUŞTU

Cinayetin ardından MHP'den istifa eden, 12 dönem MHP'nin çeşitli kademelerinde görev alan, son olarak MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve Sinan Ateş'in dayısı olan Halil İbrahim Bozkurt, AKP'den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini söyledi.

“SABIRLA BEKLİYORUZ”

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, Sinan Ateş’in "kırkının çıkmasını" beklediklerini vurgulayan Halil İbrahim Bozkurt “Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN SAĞLIĞI DA İYİ DEĞİL

Şubat ayının ikinci haftasında Ateş'in kırkının dolacağını ifade eden Yıldız, "Aile kırkı için büyük bir mevlit organize edecek Sinan Ateş'in cenazesinin kaldırıldığı Emir Sultan Camii'nde... Sinan Ateş'in annesinin sağlığının iyi olmadığını da öğrendim" bilgisini aktardı.

EŞİ: GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

Sinan Ateş'in Ayşe Ateş, cinayetin failleriyle ilgili olarak yaptığı son açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’a tepki gösterirken "Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı. Öte yandan son olarak şüpheli Avukat Serdar Öktem tutuklanmış ve toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

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fırat
1.02.2023 13:32
olcay kılavuz kan senin ellerinde  
 
Konuşsun bilen.herkes
1.02.2023 13:28
Herkes konuşmalı susmamsli.kine dokunacak da dokunsun sonu o ki çocuk icin  
 
Mehmet ATA
1.02.2023 13:21
Şunu unutmak yiğidin kanı yerde kalmaz. Hele ahı hiç kimseye kalmaz. Çünkü Allah Büyüktür, Kerimdir  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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