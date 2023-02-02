Meral Akşener Sinan Ateş’in ailesine ziyaret etti

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022’de Çankaya’da uğradığı silahlı saldırıyla öldürüldü.

Sinan Ateş’İn Bursa’daki ailesini bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret etti.

Akşener’e ziyarette İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Selçuk Türkoğlu, Osmangazi İlçe Başkanı Erkan Zorba ve Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Beklen eşlik etti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Akşener, Ateş’in annesi ve babasına başsağlığı dileklerini iletirken, faillerin yakalanması ve hukuk önünde cezalandırılmaları için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Akşener, ziyaret sonrası kendisini görmeye gelen vatandaşlara “Takipçisi olacağım” dedi.

AKŞENER: SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİ NEREDE?

Akşener grup toplantısında Ateş ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı sorular yönelterek cinayete ilişkin tepki gösterdi.

Akşener şunları söyledi:

38 yaşındaki, genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı'na, Ankara'nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Banuçiçeğin ve Bengisu'nun babasına, Sinan Ateş'e, kim kıydı? Katiller, nerede saklanıyor? Saklanmalarına, kim izin veriyor?

Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!” diye başladı. Devletin içinde, mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken; ‘Cumhurbaşkanıyım’ diye, ortalıkta gezemezsin! Banuçiçeğin, babasız geçen, ilk doğum gününde, gece başını, yastığa koyup, rahat rahat uyuyamazsın! Beni iyi dinle, Sayın Erdoğan! Vicdana sığmayanı, Türkiye'ye sığdıramazsın! Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri, ne yaparsan yap, susturamazsın!

“KATİLLERİ KİM SAKLIYOR?”

Madem öyle; madem, prangalarından sıyrıldın; o zaman söyle bakalım: Sinan Ateş'in katilleri nerede? Madem öyle; madem, tek söz sahibi sensin; O zaman söyle bakalım: Katilleri kim saklıyor?

Madem öyle; madem, tüm yetkinin sahibi sensin; O zaman söyle bakalım: Adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan! Bu alçakları bulmak, senin vazifendir. Emniyetin ve yargının, işini yapmasına engel olanları bulmak, senin sorumluluğundur! Adaletin yerini bulmasını sağlamak, senin boynunun borcudur! Gerçek katiller, gün yüzüne çıkana kadar; bu kürsüden, acizliğini, yüzüne vurmaya devam edeceğim! Yer delinse de, gök yıkılsa da, vicdanları titremeyenlere inat; ‘Sinan Ateş'in katilleri nerede?’ diye sormaya, devam edeceğim!

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.