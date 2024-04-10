Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'dön' çağrısı: Partinin başında olmalı

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'dön' çağrısı: Partinin başında olmalı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bayram namazı ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener’e “Meral Akşener’in ayrılma kararından vazgeçerek partinin başında olmalı” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in kabrini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimler sonrasında aldığı seçimli olağanüstü kurultayda aday olmama kararı hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, Akşener’in bu kararından vazgeçmesini ve partinin başında durması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

"ÇOKLU ADAYLAR ÇOKLU BÖLÜNMELER GETİRİYOR"

“Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'da olağanüstü kongre. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatı boyunca bu tür davranışları yaşamıştır.

Ayrışmalar olmuştur fakat sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır.

Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor.

"AKŞENER KARARINDAN VAZGEÇSİN"

Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

"TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN"

Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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