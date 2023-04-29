Son Dakika… Meral Akşener Karar TV canlı yayınında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV ekranlarında gazeteciler Elif Çakır ile Taha Akyol’un gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

"Şimdi çok enteresan ben her gün iki yerdeyim. Hatta öyle ki bir Van'a, bir Kayseri'ye gidiyorsunuz gibi. Özellikle bir uçtan bir uca ki o aradaki farkı görebilelim. İlginç olanı şu; Konya'ya gittim ben. Orada davranış biçimi değişmiş. Sonra Erzurum'a gittim.

Erzurum'da ise o kutuplaşmanın çok sertleştiğini gördüm çok da üzüldüm. Millet bizim başımızın tacı olmak zorunda.

Siz seçmensiniz be talep eden siyasetçiyim. Erzurum'da sayı çok düşmüştü. Ben 3 yıldır bir iddia peşindeydim; seçmenin velinimet olmasını sağlamak ve kutuplaşmanın azalması.

SEÇİM BİRİNCİ TURDA BİTECEK

AK Parti'nin kalesi olan Konya ve Erzurum'da bize el sallayanların sayısının bu kadar artmasına çok şaşırdım. Kayseri de bunlardan biridir ama biraz daha farklıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben oy istiyorum. Orada Kemal Bey'e de müthiş bir alkış oldu. Normalde bir şaşırdığım şey hem Erzurum'da hem Konya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman büyük bir alkış oldu. Bugün Şanlıurfa'da da oldu.

Buradan gördüğüm birinci turda bitecek gibi görünüyor. İkinci tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak.

Ben Meclis'te 301'i geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz de çalışıyoruz pek çok araştırmacıyla. Yanlış bir iş yaptıklarını düşünmüyorum ama pandemiden sonra telefona geçildi. O telefonla alınan veriler nedir, ev kadınlarına nasıl ulaşılıyor onu bilmiyoruz. Şahsım ve partim üzerinde inanılmaz bir kadın sempatisi var 2018'de böyle değildi ve benim ailemdeki kadınlar gibi kadınlar. Bütün yaş gruplarına göre kadınlarda inanılmaz bir artış var.

Bazı şeylerin aklanabileceğini düşünüyorum ben bu kaos ortamında o yüzden de tam bir veri çıktığını düşünmüyorum. Söylemeye çalıştığım şirketlere bir şey diyemem ama vatandaşın da şu dönemde yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluğu gidermek için onların dibine girildi şimdi neredeyse tacize varan bir hakaret sistemine geçildi.

İnanılmaz pis bir dil oluştu. Irkçılığı aşan bir çirkin dil var Türkiye'de bu herkese yansıyor. Son 5 yılda öyle bir pis dil kullanılmış ki; şimdi ben soruluyorum üç tane genç hanım diyor ki 'Kürtleri seviyor onların yanında duruyor.' Bu onların yanında PKK demek. Diğerleri de 'Kürt demesek PKK desek' diyor. 'Hayır' diyor 'Kürtleri seviyor, onların yanında duruyor.' Böyle bir düşmanca dil bakın asla olmadı.