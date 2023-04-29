Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki

A Haber yayınında sunucu Merve Türkay, siyaset bilimci Onur Erim'e HDP'nin seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karana ilişkin "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce" sorusunu yöneltti.

Onur Erim "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı.

UĞUROĞLU: MERAL AKŞENER YALNIZ DEĞİLDİR

Erim’in skandal ifadeleri sonrası Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yıldırım, "Alçaklar, yüzsüzler, terbiyesizler, namussuzlar, utanmazlar, şerefsizler, kadın düşmanları, sarayın tetikçileri yayıncılığın yüz karaları bilin ki @meral_aksener yalnız değildir... @iyiparti



RTÜK uyuma, aynı hakaretlerin tekrarlanmaması için hemen harekete geç @ebekirsahin @rtukkurumsal" ifadelerini kullandı.