Akşener Şanlıurfa’da konuştu: Hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz

Şanlıurfa’da konuşan Meral Akşener, “Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Ev kadınlarına verilen yardım parasının yaşını 60 yaşına çekeceğiz” dedi.

Akşener Şanlıurfa’da konuştu: Hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz

Şanlıurfa'da seçim koordinasyon merkezi açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vatandaşlarla buluştu.

Akşener, "Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi" dedi.

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"HARAMA EL UZATIRSAN EDEP KAYBOLUR"

Akşener “Şanlıurfalılar, Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Buradan çiftçi bir kardeşimi kürsüye çıkarıp yaşadığı sorunları anlattı. Pandemi döneminde gıdanın, tarımın bekanın beka sorunu olduğunu öğrendik. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi?” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Bunu biz bitireceğiz. Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz.” diyen Akşener “Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi.” şeklinde konuştu.

Akşener şöyle konuştu:

Öğrencilere destek oldu. Kışın doğalgaz parasını ödedi vatandaşın. Daha fazla sosyal yardım yaptı. Kadınlarımıza sesleniyorum, ev kadınlarına verilen yardım parasının yaşını 60 yaşına çekeceğiz ve daha da rahat edeceksiniz.

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"Ş.URFA'DA 100 GENÇTEN 12'Sİ İŞSİZ"

Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye'yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye'nin 81. sırasında. Fakirlikten kurtulmak mümkün mü, iş bulmak mümkün mü? Elbette hayır.

"BİR OY KEMAL'E, BİR OY MERAL'E"

İktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Şanlıurfa'da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İyi Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na 1'er oy istiyorum. Bir oy Meral'e, bir oy da Kemal'e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Herkesi tartın, o tartının neticesinde kime inanıyorsanız oyunuzu ona verin.

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"SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Gencin, yaşlının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla belli olacak. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah."

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