İYİ Parti'nin İzmir adayını açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki. "İttifak olmamasını sağlıklı buluyorum"

İYİ Parti’nin açıklamalarını değerlendiren Başkan Soyer, yerel seçimde her partinin kendisinin seçime girmesini sağlıklı bulduğunu belirtti.

İzmir’de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Soyer, “İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer, İYİ Parti cephesinde yaşanan son gelişmeleri İz Gazete’ye değerlendirdi.

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı konusunda İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin işaret edilmesi hakkında görüşlerini ifade etti.

"İTTİFAK OLMAMASINI SAĞLIKLI BULUYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere yönelik ittifak kapısını kapatmasını değerlendiren Başkan Soyer, “Anlaşılan o ki genel seçimlerde olduğu gibi bir çatı ittifakı kurulmayacak gibi...

Ama ben zaten ilk günden beri söylüyorum, Sayın Genel Başkanımıza da arz ettim. Genel seçim ile yerel seçimin dinamikleri çok farklı... Yerel seçimlerde ittifak zaten her ilin, her ilçenin kendine özgü koşulları içinde kurulur.

Bunu serbest bırakmak birkaç fayda yaratır. Her partinin, kendi sözü neyse, eğilip bükülmeden söyleme imkanı olur. Seçmen daha kolay tercih yapacak bir seçenekle karşılaşır. Bu aynı zamanda başkan adaylarına da hareket alanı bırakır.

Her partinin kendi söylemleriyle, politikalarıyla, yerel yönetim deneyimleriyle seçmenin karşısına çıkmasını sağlıklı buluyorum. O nedenle bu konuda herhangi bir olumsuz fikir taşımıyorum” diye konuştu.

"REKABET HER ZAMAN FAYDALIDIR"

Başkan Soyer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir için Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı konusunda Ümit Özlale’yi işaret etmesi hakkında ise, “Rekabet her zaman faydalıdır. Bunda herhangi bir beis yok” dedi.

"İZMİR'DE HİÇBİR KAYIP OLMAZ"

İzmir’de İYİ Parti ile İttifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Soyer, “İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. İzmirliler en net, demokrasiye sahip çıkar.

İzmir’de demokratik bir seçim süreci yaşanacak, sonuna kadar da demokrasi işleyecek. Bu son derece sağlıklı bir süreç olacak. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz” ifadelerini kullandı.