Trabzonspor stadın kolonlarını satıyor

Trabzonspor, pazarlama şirketinin sunduğu proje ile Akyazı Stadı'nın kolonlarını kiraya verdi.

61 Saat'in haberine göre; Projeye göre stadın her tarafındaki kolonlara, ücreti mukabilinde isteyen taraftar kendi fotoğrafını koyduracak.

Şampiyon kadro diye pazarlanacak olan kolonlarda, fotoğraflar boy gösterecek.



LANSMAN YAPILACAK

Projenin tanıtımı da, VIP tribününe giriş alanında yapıldı.

Giriş alanındaki kolanları, vesikalık fotoğraflar monte edildi.

Yakın bir zamanda bu projenin detayları ilgili firma tarafından Trabzon’da geniş bir katılımla lansmanı yapılacak.

İLGİLİ HABERLER