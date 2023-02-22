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Trabzonspor stadın kolonlarını satıyor

Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nun kolonlarını kiraya verdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:40
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Akyazı Stadyumu kiraya veriliyor

Trabzonspor stadın kolonlarını satıyor
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Trabzonspor, pazarlama şirketinin sunduğu proje ile Akyazı Stadı'nın kolonlarını kiraya verdi.
61 Saat'in haberine göre; Projeye göre stadın her tarafındaki kolonlara, ücreti mukabilinde isteyen taraftar kendi fotoğrafını koyduracak.
Şampiyon kadro diye pazarlanacak olan kolonlarda, fotoğraflar boy gösterecek.

LANSMAN YAPILACAK
Projenin tanıtımı da, VIP tribününe giriş alanında yapıldı. 
Giriş alanındaki kolanları, vesikalık fotoğraflar monte edildi.
Yakın bir zamanda bu projenin detayları ilgili firma tarafından Trabzon’da geniş bir katılımla lansmanı yapılacak.

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