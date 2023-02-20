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Basel Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Trabzonspor'un Basel'le İsviçre'de oynayacağı UEFA Konferans Ligi rövanş mücadelesinin naklen yayınlanacağı kanal açıklandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 18:33
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Basel Trabzonspor maçı şifresiz mi

Basel Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanşında perşembe gecesi İsviçre'de Basel'le karşılaşacak.

Trabzon'daki maçı 1-0 kazanan temsilcimiz rakibinin karşısına avantajlı çıkacak. Maçın başlama saati 23.00.

Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

“UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağımız Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır.

Karşılaşmanın reklam gelirleri ise ilk maçımızda olduğu gibi depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır.

Acun Ilıcalı'ya bir kez daha göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.”

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