Alanyaspor şut çekmeyi unuttuğu maçta kazandı. Sivasspor mucizesi son buldu

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Sivasspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı iki taraf için oldukça vasat geçti.

Konuk ekip Alanyaspor her ne kadar topun kontrolünü ezici bir şekilde elinde tutsada kalite anlamında büyük sıkıntılar çekti.

Final paslarında sık sık hata yapan Akdeniz ekibi Sivasspor savunmasını aşmayı başaramayınca ilk yarıyı şut çekmeden kapattı.

Top kontrolünü rakibe vermesi nedeniyle kendi yarı sahasına çekilmek zorunda kalan Sivasspor ise merkezden ve sol kanattan kontra ataklarla şansını denedi. 45 dakika boyunca rakip kaleye sadece 5 kere gelebilen Sivas çerçeveyi sadece 2 kere tutturabildi.

İlk 45 dakikanın ardından soyunma odasına giren ekipler teknik direktörlerinin uyarıları sonrası ikinci yarıya çok daha farklı başladı.

49. dakikada Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj’ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Hassan maçta perdeyi açtı.

Geriye düşmenin verdiği baskı ile daha aktif bir oyun ortaya koymaya başlayan Sivasspor tarz değişikliğinin meyvesini çabuk aldı.

64. dakikada ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanan Manaj’ın barajı aşırtarak attığı şut ağlarla buluştu.

79. dakikada Caner’in pas hatası sonrası bir anda topu önünde bulan Alanyasporlu Oğuz ceza sahasında kalecinin soluna vurduğu şut ağlarla buluştu ve Alanya tekrar öne geçti.

Sivasspor her ne kadar yine beraberlik için bastırsa da aynı hataya iki kez düşmeyen Akdeniz ekibi rakibinin ceza sahasına girmesine izin vermedi.

Ceza sahası dışından çektiği şutlarda da isabet bulamayan Sivasspor sahasında 2-1 mağlup oldu.