Galatasaray başkanını seçti. 314 oy aldı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimli toplantısı; Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren Aykutalp Derkan, yeniden başkanlığa getirildi.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 6 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayımın ardından Aykutalp Derkan'a 314 oy çıktı.

Aykutalp Derkan, güzel bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"2024-2026 dönemi için bizi seçmiş bulunuyorsunuz. Büyük Galatasaray camiasının birliği ve huzuru için gayret göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Bu sene kulüp seçimi de var. Biz de divan heyeti olarak, nisan ayından itibaren yüksek seçim kuruluna evrileceğiz. Seçimlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için de görevlerimiz olacak. Kulüp seçiminden sonra daha modern ve efektif tüzük çalışmalarına girişeceğiz."