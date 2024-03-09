Galatasaray Rizespor maçındaki pozisyon için Tanju Çolak'ın kızı Amerika'dan devreye girdi

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Galatasaray Rizespor maçındaki pozisyon için Tanju Çolak'ın kızı Amerika'dan devreye girdi
Galatasaray’ın altın ayakkabılı eski yıldızı Tanju Çolak Galatasaray Rizespor maçı sonrası yorumlarıyla gündem oldu.

Sarı Kırmızılıların 6-2 kazandığı maç sonrası bile hakem kararlarını eleştiren Çolak, Torreira’ya yapulan faulle ilgili pozisyon için ABD’den kızım bile gördü” diyerek isyan etti.

İşte Tanju Çolak’ın açıklamaları:

"Galatasaray, harikaydı. Üç bölgede de hızlı ve etkili paslarla oynadılar ve golleri buldular. Galatasaray'ın her maçta böyle olmasını isterim. Bu maçın kolay olmayacağı söyleniyordu.
Kerem Demirbay ve Torreira müthişti. Sahada her yere koştular.

ICARDI SINIFTA KALDI
Icardi çok kötüydü, gücü yoktu, oyunda yoktu, formda değildi ama son dakikada bir gol attı. İşte büyük oyuncuların farkı bu. Icardi'nin kendi yarı sahasına gelmemesi gerek. Sürekli top kaybederse gol nasıl atacak?

"ABD’DEN KIZIM BİLE GÖRDÜ"
Hakem kötü yönetti. Kartları ve faulleri kaçırdı. Rizesporlu oyuncunun Torreira'ya yaptığı hareket kırmızı kartlık. ABD'deki kızım bile gördü, Bahattin Şimşek görmedi. Bu nasıl hakemlik?

Galatasaray'ın lehine hiçbir şey vermedi. Rizesporlu oyuncuya dokununca faul oldu. VAR'da Onur Özütoprak da iyi değildi. Şaşırdım. MHK'ye dinlenmesi lazım, oyuncularla çok kaba konuşuyor. Icardi'ye itiraz etti diye sarı kart çıkardı."

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