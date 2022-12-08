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Albayrak’tan Bakan Nebati’ye şok! Ambargo uyguladılar

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın CEO’su olduğu Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği ekonomi zirvesinden çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Bugün başlayan zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati davet edilmedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:27
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Albayrak’tan Bakan Nebati’ye şok! Ambargo uyguladılar

Albayrak’tan Bakan Nebati’ye şok! Ambargo uyguladılar
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Turkuvaz medya grubu, ‘Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri’ adlı zirve düzenliyor.

Erdoğan’ın da video mesaj yollayacağı zirveye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve birçok AKP’li bürokrat katılacak.

Sabah gazetesinin duyurduğu ekonomi konulu zirvede katılımcılar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yer almadı.

Nebati’nin programıyla ilgiliyse bakanlıktan veya Anadolu Ajansı’ndan herhangi bir bilgilendirme yok.

 

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