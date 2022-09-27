Ödül töreninde sahneye yırtık çoraplarla çıktı

Genç yaşta söylediği şarkılarla popüler olan Aleyna Tilki, NR1 Video Müzik Ödülleri'nde ödül aldı. Aleyna Tilki'ye ödülünü ise usta sanatçı Orhan Gencebay verdi

Sosyal medya hesabından ödül törenini paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök ,"İşte budur, Orhan ağabey ve Aleyna aynı sahnede. Ödülü alan konserleri yasaklanan Aleyna Tilki. Veren Orhan Gencebay. Bazıları onu iktidar sanatçısı diye eleştiriyor. Beyler o Orhan Gencebay. Bu müzik aleminin ağabeyliği en hak etmiş sanatçılarından. Aleyna ödülü onun elinden aldığı için 'Benim için onurdur' dedi. Orhan Gencebay' Bu ödülü sana verdiğim için sevindim' dedi. Daha nasıl bir destek olur ki. İşte budur" ifadelerini kullandı.

Konserlerinin de gösterdiği performansın yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, ödül töreninde de tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyahlara bürünen Tilki, mini eteğinin altına yırtık görünümlü tül çorap giydi. Genç şarkıcının çoraplarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.