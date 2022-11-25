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Deprem bölgesinde ilk yıkım

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin gerçekleştirdiği çalışmalar havadan da görüntülendi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 19:14
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Aldığı hasar sonrası 34 yıllık camide yıkım işlemleri başladı

Deprem bölgesinde ilk yıkım
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Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım işlemi başladı.

Depremde gördüğü hasar sebebiyle vatandaşlar tarafından eşyaların boşaltılması ve elektriklerin kesilmesinin ardından camide yıkım işlemi başladı.

1987 yılında ibadete açılan caminin 1999 depreminden de etkilendiği öğrenildi. İş makinelerinin gerçekleştirdiği çalışmalar havadan da görüntülendi.

“KÖYÜMÜZÜN HATIRALARI VAR"

Caminin yıkımını hüzünlü gözlerle izleyen köy sakinlerinden Abdulkadir Akbaş, “Biz sabaha karşı deprem olduğunda panikle, heyecanla uyandık, dışarı çıktık. 1999 depreminin izleri üzerimizde, onun etkileri içinde endişelendik, ismi bile yetiyor.

1980’li yıllarda bu cami inşa edildi, 1987’de hizmete geçti, 1999 depreminde kısmen hasar gördü ve kuvvetlendirildi. Bu depremde yıkım kararı verildi. Caminin yıkılması üzücü bir şey, köyümüzün hatıraları var.

Büyüklerimizin bu caminin yapımında hizmetleri var, yıkılma kararı doğru olsa bile insan üzülüyor. O bizim bir parçamız. Burada bayram namazı sonrasında caminin içinde veya önünde bayramlaşma olurdu, fotoğraflar anı olarak kaldı. Ben üzülerek yıkımı izledim. Yıkım raporu verilmiş, inşallah yenisi daha sağlam, güzel ve dayanaklı olur” dedi. (İHA)

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